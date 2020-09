Zalando verkauft jetzt auch Second-Hand-Mode

Europas größter Online-Modehändler startet sein "Pre-owned" genanntes Second-Hand-Angebot in Deutschland und Spanien. Ab sofort könnten Kunden über die Plattform neuwertige gebrauchte Mode kaufen sowie eigene Second-Hand-Kleidungsstücke gegen eine Gutschrift eintauschen, kündigte das in Berlin ansässige Unternehmen an.

Steigendes Interesse

Ab Oktober soll dies auch in Belgien, Frankreich, Polen und den Niederlanden möglich sein.