Wie Amazon die Corona-Krise zur Expansion nutzt

Wegen der großen Nachfrage während der Corona-Krise hatte Amazon Schwierigkeiten in Großstädten wie New York, die Bestellungen auszuliefern. Zeitweise musste der Konzern entscheiden, was in Kürze zugestellt werden muss und was warten kann.

Um Situationen wie diese zu vermeiden, hat Amazon seine Flotte ausgebaut. Nicht nur auf der Straße, sondern auch in der Luft. Mittlerweile fliegen 70 Frachtflugzeuge für den Online-Giganten, im Februar waren es 50. Und es wird weiter rasant expandiert. 1.500 neue Warenhäuser sollen in Vororten in den USA entstehen. Und um auch die Bestellungen für das traditionell wichtige Weihnachtsgeschäft rechtzeitig raus zu bekommen, will Amazon noch einmal rund 100.000 Mitarbeiter einstellen. Das ist die vierte Einstellungswelle, die Amazon heuer ankündigt. Es würden Voll- und Teilzeitstellen in den USA und Kanada entstehen, so das Unternehmen in einer Aussendung.