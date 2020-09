US-Gigant Walmart feilt an Strategie gegen Amazon

Im zweiten Quartal hat Walmart im Jahresvergleich 5,5 Milliarden Euro Gewinn erzielt. Ein Plus von 80 Prozent. Die US-Einzelhandelskette Walmart ist der größte Einzelhändler der Welt. Mit mehr als zwei Millionen Mitarbeitern weltweit (allein 1,5 Millionen davon in den USA) ist Walmart zudem auch der größte private Arbeitgeber – weltweit. Die Walmart-Aktie stieg seit Jahresbeginn um 20 Prozent.

11.000 Filialen

Die Internetumsätze haben sich in den letzten Monaten zwar verdoppelt, aber das Hauptgeschäft macht der Konzern noch immer in den mehr als 11.000 Filialen in 27 Ländern. Aber auch hier ist Technik Trumpf. Besonders beliebt sind bei den Kunden die gigantischen Hightech Pick-up Tower. Fast fünf Meter hohe und zwei Meter breite orange Türme, die in Sekundenschnelle die Ware verpackt ausspucken, die der Kunde zuvor per Internet bestellt hat.