Zahl der gefälschten Waren hat sich 2019 verzehnfacht

Neben Arzneimitteln sind Luxuskonsumgüter wie Uhren, Parfums oder Lederwaren, aber auch B2B-Produkte (Business-to-Business, Anm.) sowie Konsumgüter wie Spielwaren, Kosmetika und Lebensmittel häufiger von Produktpiraterie betroffen. Die meisten gefälschten Waren kamen 2019 weiterhin aus China, wobei die Herkunft bei einem Großteil nicht eindeutig festgestellt werden konnte. Aber auch gefälschte Waren aus den Balkanstaaten und der Türkei, die über den Landweg in die EU gelangten, wurden in Österreich beschlagnahmt.

Exoten

Außergewöhnliche Aufgriffe betrafen etwa die Beschlagnahmung von 102 Stück gefälschten Rollenlagern mit einem Gesamtgewicht von 1,5 Tonnen im Jänner 2019, die ein türkischer Transportlogistiker an der Zollstelle Lustenau vorbeischmuggeln wollte; 21.384 Flaschen Limonade, die im Februar beim Zollamt Salzburg als Plagiate enttarnt wurden; 1.200 Stück kabellose Ohrhörer im Oktober beim Zollamt Feldkirch Wolfurt; sowie sechs Tonnen gefälschte Kleidung von vermeintlichen Luxusherstellern, die im November am Flughafen Wien in Schwechat konfisziert wurden.