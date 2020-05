Zahl der ausländischen Arbeitslosen steigt

Die Arbeitslosigkeit ist in Österreich weiter rückläufig. Im Juli suchten 209.743 Menschen einen Job (-0,9 Prozent). Ergänzt man diese Zahl um die Personen, die eine Arbeitsmarktschulung besuchten, waren es 262.904: um fast 11.000 weniger als im Juli 2010. Die Zahl der Schulungsteilnehmer (rund 53.000) sank um rund 14 Prozent gegenüber dem Vorjahr.



Bei den Langzeitarbeitslosen gab es einen Rückgang der Jobsuchenden von 26 Prozent auf 4787. Bis auf Wien und Kärnten gab es überall ein Minus bei den vorgemerkten Arbeitslosen. Besonders hervorzuheben: In Vorarlberg ging die Zahl um 16,3 Prozent zurück. Hier gibt es mit 17 Prozent auch das größte Plus an offenen Stellen.



Besonders im Bereich der Warenherstellung brummte im Juli 2011 der Arbeitsmarkt, hier ging die Zahl der Arbeitslosen um 13,8 Prozent zurück. Auch am Bau (-4,8 Prozent) und im Handel (-4,1 Prozent) war die Entwicklung erfreulich. Im Tourismus gab es hingegen ein Plus von 0,3 Prozent, im Gesundheits- und Sozialwesen gar von fünf Prozent.