Yamaha steigert Ergebnis auf 641 Millionen Euro

Das Umsatzwachstum wurde durch erweiterte Produktpaletten einschließlich der Produkte in höheren Preisklassen und die Auswirkungen der Abwertung des Yens gefördert, heißt es in einer Aussendung weiter. Die globalen Nettoumsätze in der Motorradsparte beliefen sich auf 977,6 Milliarden Yen bzw. 721 Millionen Euro.

Auf Märkten von Industriestaaten stiegen die Umsätze dank einer Erholung der Gesamtnachfrage und neuer Produkteinführungen um 13 Prozent. Auf Märkten von Schwellenländern stiegen die Umsätze, in Indien aufgrund einer erhöhten Nachfrage und neuer Produkteinführungen, um 23 Prozent an; in der ASEAN-Region sanken die Umsätze aufgrund einer gesunkenen Nachfrage und der Wettbewerbsfähigkeit der Produkte um neun Prozent. Insgesamt wurden bei den Absatzzahlen 5,8 Millionen verkaufte Motorräder verzeichnet, was einem Rückgang von vier Prozent entspricht.