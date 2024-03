Chinesischer Smartphone-Hersteller bringt Auto auf den Markt

Der chinesische Elektronikkonzern Xiaomi hat den Verkaufsstart seines ersten Elektroautos für Ende März angekündigt. Xiaomi-Chef Lei Jun teilte am Dienstag im chinesischen Onlinedienst Weibo mit, der Xiaomi SU7 werde ab 28. März im Handel sein. Gezeigt wurde auch ein Foto des Wagens, das bereits im Dezember präsentiert worden war.

Bereits 2021 hatte das Unternehmen angekündigt, künftig auch Elektroautos anzubieten. Die Aktie von Xiaomi sprang am Dienstag an der Börse in Hongkong um fast zehn Prozent nach oben.

Produziert wird das Auto allerdings vom chinesischen Autokonzern BAIC, die Batterien liefern der chinesische Autohersteller BYD und der chinesische Batteriespezialist CATL.