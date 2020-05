Bawag PSK treibt Bauspar-Absatz an

Die Bawag PSK, eine der wichtigsten Vertriebsschienen der Bausparkasse Wüstenrot, hat einen fulminanten Start 2013 geschafft: „Im Jänner haben wir um 40 Prozent mehr Bausparverträge verkauft als vor einem Jahr“, erklärt Vorstand Wolfgang Klein im Gespräch mit dem KURIER.

Dass Bausparen trotz der Halbierung der staatlichen Prämie so beliebt ist, führt Klein auf die magere Verzinsung der anderen Sparprodukte zurück. „Außerdem kann man auch mit kleinen monatlichen Einzahlung Bausparen und bekommt eine vergleichsweise gute Verzinsung. Das gibt es bei Sparbüchern nicht“, betont Klein. 3,5 Prozent Zinsen gibt es beim Wüstenrot-Bausparen im ersten Jahr. Seine Erwartungen an das Bauspargeschäft der Bawag PSK sind denn auch voller Optimismus. „Ich gehe davon aus, dass wir ein Plus von 60 Prozent innerhalb der nächsten fünf Jahre schaffen.“