WU-Professor Hörmann: Nach Pleite wackelt Sanierung

Hörmanns „laufende Kosten sind eher gering“. Die drei Wohnungsobjekte in Wien, Linz und in St. Andrä-Wördern, die er nutzt, stehen im Eigentum seiner Frau. Miete müsse er keine zahlen. Seinen Haupt-Wohnsitz habe er mittlerweile „formell“ verlegt. „Der Grund liegt darin, dass ich habe schon einige Male in St. Andrä-Wördern Besuch von Gerichtsvollziehern hatte, die gegenüber meiner Frau und meinen Kindern sehr unfreundlich auftraten“, hält Hörmann in einer Stellungnahme an den Verwalter fest. „Ich wollte die Familie diesen Erlebnissen nicht mehr aussetzen.“ „Das Ende des Geldes“ hieß der Titel eines seiner Bücher. Dem Vernehmen nach werkt der WU-Professor an einem neuen Werk mit einem Arbeitstitel, der wie ein Italo-Western klingt: „Geld oder Leben“.