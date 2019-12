Wolford weitet Halbjahresverlust aus

Einzelne Boutiquenstandorte stehen nun auf dem Prüfstand, dafür soll es in anderen Bereichen Wachstum geben. Neue Standorte gab es zuletzt etwa in Japan, in Istanbul, Prag und Belgrad und in China. Wolford verzeichnete im Halbjahr in den vier größten Märkten jeweils Umsatzrückgänge - in Österreich um 15 Prozent, in Deutschland um 7 Prozent, in den USA um 5,2 Prozent und in Frankreich um 2,8 Prozent.

Dazu brachten die Unruhen in Hongkong einen Umsatzrückgang am asiatischen Markt um ein Viertel. Wachstum gab es vor allem in Osteuropa, insbesondere in Russland, aber auch in Belgien und Italien.

Weniger Eigenkapital

Im Zuge der Verluste aus diesem und dem letzten Geschäftsjahr verringerte sich das Eigenkapital der Wolford Gruppe von 48,16 Mio. Euro (per Ende Oktober 2018) auf 30,96 Mio. Euro. Ein 10 Mio. Euro schweres Gesellschafterdarlehen des Eigentümers Fosun erhöhte die Nettoverschuldung zum 31. Oktober 2019 von 25,21 Mio. auf 33,51 Mio. Euro. Auch durch neue Bilanzierungsregeln halbierte die Eigenkapitalquote von 39 auf 18 Prozent und der Verschuldungsgrad (Gearing) erhöhte sich von 52 Prozent auf 108 Prozent. Die durchschnittliche Mitarbeiterzahl ging um 68 auf 1.282 zurück.