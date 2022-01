Wolf Lotter: „Wir verteidigen nur noch unsere Pfründe“

Der Autor

Der Autor und Journalist Wolf Lotter beschäftigt sich seit Jahren mit der Transformation von der Industrie- zur Wissensgesellschaft. Der gebürtige Steirer (*1962) war Mitbegründer des Wirtschaftsmagazins Brand eins, wo er nach wie vor die Leitessays schreibt. Er lebt mit seiner Familie bei Stuttgart.

Das Buch

In seinem neuen Buch "Strengt euch an!" (ecowin, 125 Seiten, 18 Euro) hält er der so genannten Leistungsgesellschaft einen Spiegel vor und wirft einen Blick zurück in die Geschichte, unter anderem auf die Folgen der Pest im 14. Jahrhundert: "Die Arbeitskosten stiegen an, weil menschliche Arbeitskraft nicht mehr so einfach und billig zur Verfügung stand, was den Druck auf mehr Mechanisierung - Automation - erhöhte", so Lotter. "Die strengen Standesregeln der Handwerker waren wegen des Facharbeitermangels nicht aufrecht zu erhalten. Es begann, erst lokal, dann in ganz Europa, ein massiver war of talents ..."

In der heutigen Wirtschaftswelt sieht der Autor mitunter mehr Schein als Sein. "Der späte Industriekapitalismus weiß, womit er sich und die Seinen betrügt. Er redet von Höchstleistung und Effizienz, wo in Wahrheit nur Beschäftigungstherapie dahintersteckt", schreibt Lotter.