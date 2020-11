Wohnungspreise steigen in Coronakrise weiter nach oben

Die Grundstückpreise hätten sich aber auch "in den peripheren Lagen wie etwa Niederösterreich, Wiener Umland und Kärnten" verdoppelt, merkte GBV-Obmann-Stellvertreter Herwig Pernsteiner an. In Wien haben sie sich indes seit 2005 "verdrei- und vervierfacht", so Rießland. Wo im großen Stil gebaut werde, hätten hier die Preise bis 2005/2010 bei 200 bis 300 Euro pro Quadratmeter Nutzfläche gelegen, das sei dann auf 400 bis 700 Euro gestiegen. "Aber das ist jetzt eingefangen", meinte er auch mit Blick auf die Wiener Bauordnungsnovelle Ende 2018. Man steuere in Wien langsam wieder auf einen "ausgeglichenen Markt" - dank der starken Bautätigkeit in den vergangenen Monaten und Jahren.

Wohnfläche bei Neubauten sinkt

In der Bundeshauptstadt habe sich die Wohnungsmarktsituation in den vergangenen zehn bis fünfzehn Jahren wegen des Bevölkerungsschubs stark verändert - davor sei die Entwicklung stabil gewesen. Vor etwa 20 Jahren, als noch nicht so ein großer Nachfragedruck herrschte, waren die Mieten laut GBV am freien Markt um 11 Prozent höher als bei den Gemeinnützigen. Bei den aktuellen Abschlüssen für Wohnungen, die nach 1945 gebaut wurden und nicht der Deckelung durch Richtwerte unterliegen, sind die Mieten im gewerblichen, also im Anlegerbereich, um 45 Prozent höher.

"Die Folge ist, dass kleinere Wohnungen gebaut werden", so der GBV-Chef. Der Großteil der Wohnungen werde von Vermietern gekauft. "Die Selbstnutzer sind oft nicht in der Lage, sich den Wunsch nach Eigentum zu erfüllen." Sie können sich das nicht so leisten. Im "Corona-Kontext" meinte Rießland, die Haushalte seien "an den Grenzen, was sie sich leisten können und müssen in kleinere Wohnungen gehen". Es gebe Haushalte, die bis zu 50 Prozent des Einkommens für das Wohnen ausgeben müssen, sagte er unter Verweis auf eine entsprechende Erhebung der Oesterreichischen Nationalbank. "Wir sind in problematischen Höhen dann."