Von Immobilienblase weit entfernt

Die Preise für Eigentumswohnungen in Österreich sind heuer um acht Prozent gestiegen. Preislich aufgeholt haben vor allem der 22. und der 18. Wiener Bezirk. Der von Familien begehrte Speckgürtel rund um Wien weitet sich aus und wird teurer. In Mödling kosten neue Eigentumswohnungen durchschnittlich 3064 Euro pro Quadratmeter, in Korneuburg 2737 Euro pro Quadratmeter.

Auch die Wohnungsmieten sind heuer erneut gestiegen. „Es fehlt an ausreichenden Wohnbauförderungsmitteln“, kritisiert der Obmann der Gemeinnützigen Bauträger, Karl Wurm. Durch die Verlagerung der Fördermittel in die Sanierung bestehender Wohnungen sei der geförderte Neubau in den letzten Jahren stark zurück gegangen. Die Folge: eine Versorgungslücke bei günstigem Wohnraum.

Wie es mit dem Mietensystem weiter geht, werde sich nach der Wahl zeigen, ist ÖVI-Geschäftsführer Anton Holzapfel überzeugt. Dem Vorschlag von Wiens Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou, die Zuschläge zur Richtwertmiete für Lage und Ausstattung der Wohnung zu deckeln, kann Holzapfel nichts abgewinnen. „Dann wäre die Miete für eine Wohnung am Stephansplatz gleich hoch wie in jedem anderen Bezirk.“ Der ÖVI-Chef plädiert für das deutsche Vergleichsmietensystem. Mieter zahlen, was für Wohnungen in vergleichbarer Lage verlangt wird.