Wohnimmobilien-Preise sind 2023 um 2,6 Prozent gesunken

Ein ähnliches Bild ergibt sich mit Blick auf die Gesamthäuserpreise (neue Häuser und Bestandsobjekte). Wien verzeichnete mit minus 6,7 Prozent den markantesten Rückgang, dahinter lagen Niederösterreich mit minus 4,9 Prozent und Oberösterreich mit minus 4,4 Prozent. Im Burgenland und in Vorarlberg sanken die Häuserpreise um 2,2 Prozent und 1,3 Prozent. Teuerungen gab es in der Steiermark (plus 0,7 Prozent), in Tirol (plus 1,3 Prozent) sowie in Salzburg (plus 1,4 Prozent). In Kärnten war der Anstieg mit plus 2,1 Prozent am größten.

Kauffreude der Österreicher gebremst

Die Kauffreude der Österreicherinnen und Österreicher blieb bei Immobilien trotz dieser Kehrtwende gebremst. Laut vorläufiger Analyse der Statistiker verringerte sich die Zahl der Wohnimmobilienkäufe zum Vorjahr um 28,2 Prozent. Dabei sind insbesondere die Käufe von neuem Wohnraum um mehr als die Hälfte gesunken (minus 51,6 Prozent). Die Zahl der Transaktionen von bestehendem Wohnraum sanken um 20,7 Prozent.