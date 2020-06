Wohnbauanleihen: "Anlage-Hit bei 50+"

Wer vor der Finanzkrise in eine Wohnbauanleihe mit variabler Verzinsung investiert hat, muss inzwischen bei der Verzinsung ziemliche Abstriche machen. Sie liegt oft nur noch bei 0,25 oder 0,5 Prozent im Jahr. Schuld ist das Zinsumfeld, an dem sich der Kupon in der Regel alle drei bis sechs Monate anpasst. Und dieses kannte seit 2008 nur den Weg nach unten. Die Wohnbaubanken kalmieren. Die durchschnittliche Verzinsung liege seit Auflage in der Regel bei deutlich mehr als zwei Prozent. Rechne man noch die KeSt-Befreiung hinzu, dann entspreche die Verzinsung jener von Anleihen mit knapp drei Prozent per annum. "Variabel verzinsliche Anleihen haben gegenüber fest verzinslichen den Vorteil, dass sie in der Regel geringeren Kursschwankungen ausgesetzt sind", heißt es seitens der Bank Austria. Wer also vorzeitig verkauft, wäre im Vorteil. Freilich: Wer sich derzeit von seiner variablen Anleihe trennt, erleidet Kursverluste. Nach Volumen entfällt ein Drittel der Gelder auf variabel verzinste Anleihen.