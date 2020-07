Wer mit der Bank gut verhandelt, spart viel Geld

Die Zinsen für Kredite sind so günstig wie noch nie. Wer einen Wohnungs- oder Hauskauf über seine Bank finanzieren will, der kann jetzt durch clevere Verhandlungen viel Geld sparen. Zu diesem Ergebnis kommen die Konsumentenschützer der Arbeiterkammer (AK) Wien. Die AK hat bei sieben Banken die Zinsaufschläge, Kosten und Gebühren für einen Hypothekarkredit in Höhe von 100.000 Euro und einer Laufzeit von 20 Jahren angefragt und verglichen.

"Je besser die Bonität des Kunden, desto günstiger ist die Zinsspanne", sagt AK-Konsumentenschützerin Gariele Zgubic. Kunden bester Bonität zahlen bloß 1 bis 1,75 Prozent Zinsen. Aber bei der Bearbeitungsgebühr verlangen die Banken zwischen 0,5 bis drei Prozent. Und für die Schätzkosten der Immobilie streifen die Banken bis zu 700 Euro ein. Auch bei der Kontoführungsgebühr gibt es Unterschiede. Sie beträgt zwischen 4,53 bis 15,90 Euro pro Quartal. "Es lohnt sich die Kosten zu verhandeln", sagt Zgubic. Unter dem Strich kann sich ein Kunde mit bestem Leumund bei einem Wohnkredit (100.000 Euro) über die Laufzeit von 20 Jahren bis zu 10.900 Euro ersparen.