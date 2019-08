Wörgl wird Österreichs erste Stadt mit voller 5G-Abdeckung

Das superschnelle Internet 5G erreicht die Wirtschaftsgespräche beim Forum Alpbach. So will Mobilfunker A1 im Kongresszentrum heute erstmals in Österreich ein 8K-Videostreaming via 5G vorführen. Damit alles klappt, hat A1 für die Präsentation in Alpbach vier Outdoor-Sendeanlagen mit 5-G-Antennen nachgerüstet. 8K bezeichnet eine hochauflösende Technologie, die etwa bei Sportübertragungen zum Tragen kommt.

Die Olympischen Spiele 2016 in Rio de Janeiro wurden bereits in einem Testlauf in 8K nach Japan übertragen. Bildinhalte werden dabei mittels künstlicher Intelligenz gefiltert und in bester Auflösung superschnell übermittelt. Bereits gestern, Dienstag, gab der Mobilfunker Drei in Alpbach bekannt, dass das benachbarte Wörgl als erste Stadt Österreichs vollständig mit einem 5G-Netz ausgestattet wird. Wörgl werde damit zu einem 5G-Vorreiter, sagte Drei-Chef Jan Trionow.

Enorme Datenmengen

Bis Jahresende strebt Drei, eine Tochterfirma des chinesischen Mischkonzerns Hutchison, auch die 5G-Vollversorgung von Linz und weiteren Regionen in ganz Österreich an. Mit 5G entstehe eine Technologie, die sämtliche Kommunikationsanforderungen sicherstelle, so Trionow bei der anschließenden Podiumsdiskussion zum Thema.

5G unterstütze autonomes Fahren, anspruchsvolle Augment-Reality- und Virtual-Reality-Anwendungen, ultrahochauflösendes Game- und Videostreaming, Robotik und andere Bereiche, in denen Echtzeit-Datenübertragungen mit enormen Datenmengen notwendig seien.

Für Hedwig Wechner, Bürgermeisterin der Stadt Wörgl, ist 5G zudem eine strategische Chance für ländliche Gebiete. „Mit 5G werden ländliche Großregionen ökonomisch konkurrenzfähig, womit die Abwanderung eingedämmt werden kann.“ Wörgl plant jetzt übrigens ein Smart-City-Projekt und will eine Teststrecke für selbstfahrende Autos entwerfen.