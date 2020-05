Wo Spitzenverdiener daheim sind

Das Stadt-Land-Gefälle bei den Arbeitnehmer-Einkommen in Österreich nimmt stark zu. Insbesondere die Hauptstadt Wien zieht bei den Top-Gehältern den übrigen Bundesländern davon. Wie aus der Lohnsteuerstatistik 2011 der Statistik Austria hervorgeht, wohnen schon 43 Prozent der Spitzenverdiener mit einem Bruttojahresgehalt von mehr als 500.000 Euro in Wien. Das sind um zwei Prozentpunkte mehr als 2010. Unter den Top 10 der Bezirke mit den höchsten Einkommen sind neun Wiener Gemeindebezirke, lediglich Mödling kann auf Platz sieben mithalten. Gleichzeitig geht die Schere zwischen den reichsten und ärmsten Bezirken auseinander. Während in der Wiener Innenstadt die durchschnittlichen Bruttobezüge bei knapp 84.000 Euro (Männer: 100.000 Euro) liegen, verdienen die Arbeitnehmer im „ärmsten Bezirk“ Feldbach in der Steiermark im Schnitt nicht einmal 35.000 Euro. Zum Vergleich: Der Österreich-Durchschnitt lag im Vorjahr bei 41.872 Euro. Über diesen Wert lagen nur die Bundesländer Wien und Niederösterreich, während Kärnten, Steiermark und Tirol das Schlusslicht bilden.

Die zunehmenden Unterschiede erklären sich zum einen mit den in Wien deutlich besseren Job-Angeboten für Höherqualifizierte, etwa im Finanz- und Dienstleistungssektor, sowie der steigenden Erwerbstätigkeit bei Frauen: „Während in strukturschwachen Regionen die Beschäftigung abnimmt, weil viele gut Qualifizierte in die Städte ziehen, steigt sie dort an“, fasst WIFO-Einkommensexperte Thomas Leoni die Entwicklung zusammen. „Die Lohnspreizung wird in den nächsten Jahren noch weiter zunehmen“, glaubt Leoni. In Großstädten würden auch mehr Frauen Vollzeit arbeiten und daher sei das Lohngefälle zu den Männern geringer.