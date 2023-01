Wo in Europa das größte Halbleiter-Werk gebaut werden soll

Der US-Konzern Wolfspeed will laut Handelsblatt im Saarland das weltweit größte Werk für Halbleiter aus Siliziumkarbid errichten. Der deutsche Autozulieferer ZF wolle sich mit einem Minderheitsanteil an dem Projekt beteiligen, berichtete das Blatt am Samstag unter Berufung auf informierte Kreise. Wolfspeed wolle eine Fabrik auf dem Gelände eines ehemaligen Kohlekraftwerks in Ensdorf bauen. Die Serienfertigung der vor allem in Elektrofahrzeugen genutzten Chips solle in vier Jahren beginnen.

Ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums im Saarland sowie ZF lehnten eine Stellungnahme ab. Wolfspeed antwortete zunächst nicht auf eine Anfrage. Geplant sei auch gemeinsames Forschungszentrum, an dem ZF die Mehrheit halten solle, hieß es weiter. Das Handelsblatt berichtete, Wolfspeed wolle möglichst schnell mit den Bauarbeiten beginnen. Noch fehle allerdings die Zusage über staatliche Fördermittel. Die Subventionen seien die Voraussetzung für das Engagement.

Auch Intel baut

Der US-Konzern Intel will mit staatlicher Milliarden-Unterstützung ein neues Mega-Chip-Areal in Magdeburg aufbauen. Nach einem Medienbericht verzögert sich allerdings der

Baubeginn wegen Unklarheiten über die staatlichen Fördergelder.