Wo das Wachstum wirklich sprießt

„Wir wissen nicht, was die Daten taugen“, räumte Gabriel Felbermayr, Chef des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel, kürzlich ein. Die Kommunistische Partei in Peking will vor der Öffentlichkeit den Schein einer stabil wachsenden Volkswirtschaft aufrecht erhalten.

Der Vergleich der offiziellen Angaben mit alternativen Maßzahlen für den Produktions-Output gibt Anlass zu Skepsis. Die offizielle Wirtschaftsleistung scheint wie von einem Schnürchen gezogen; von Jahr zu Jahr etwas weniger, aber auffällig konstant. Die anderen Indikatoren weisen viel stärkere Schwankungen auf. Dass es 2016 fast eine Rezession gegeben habe, sei aus Pekings Angaben nicht abzulesen, so Felbermayr.

Schlechte Zahlungsmoral

Und tatsächlich: Es gibt Anzeichen, dass in der Volksrepublik nicht alles rund läuft. Die von US-Präsident Trump verhängten Strafzölle sind nicht spurlos vorübergegangen. Laut einer aktuellen Umfrage des Kreditversicherers Coface haben 62 Prozent der 1500 befragten chinesischen Unternehmen im abgelaufenen Jahr Zahlungsverzögerungen erlebt – vor allem im Bau-, Auto- und IT-Sektor.

Eine Mehrheit von 59 Prozent hält es für unwahrscheinlich, dass sich das Wachstum 2019 verbessert. Es ist das erste Mal seit dem Start der Umfrage 2003, dass die Skepsis überwiegt.

Zukunftsszenarien

Vielleicht hat das Schwächeln einen positiven Nebeneffekt: China könnte gezwungen sein, seine Wirtschaft rascher zu öffnen als beabsichtigt. Das deutete Premier Li Keqiang diese Woche beim jährlichen Boao-Forum in Hainan an. Banken, Versicherer und Ratingagenturen sollen mehr Freiräume erhalten.

Das Handeln von Anleihen soll für Ausländern vereinfacht werden. Ähnliches hat man zwar schon öfter gehört. Dieses Mal könnte Chinas Führung aber – auch angesichts des US-Drucks – gezwungen sein, Ernst zu machen.