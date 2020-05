WKO: Pensionsprivilegien unter Beschuss

Medienberichten, wonach dem Fonds für die Bedienung all seiner Verträge bereits 350 Millionen Euro fehlen, tritt Fonds-Chef Josef Moser aber entgegen: "Der Fonds in dieser Form war nie darauf angelegt, zu 100 Prozent die Pensionen zu finanzieren." 95 Körperschaften würden ihre alten Verträge, die bis 1997 gewährt wurden, hier finanzieren lassen.



Durchschnittlich 3500 Euro Bruttopension monatlich seien in der Kammer durchaus üblich, heißt es im Umfeld. Moser will das nicht bestätigen, erklärt aber: "Es geht um 1400 alte Pensionszusagen nach dem Pensionsregluativ von 1947." 136 Anspruchsberechtigte wären noch in der Kammer aktiv, 1277 bereits in Pension. Im Gegenzug für ihre Ansprüche hätten sie ihre ASVG-Pensionen an den Fonds abgetreten. "Man kann diese Altverträge nicht aus der Welt schaffen", meint Moser. Für neue Kammermitglieder würde seit 1997 in der Pensionskasse vorgesorgt, die jeder anderen Betriebsvorsorge entspreche.



Allerdings leidet sein Fonds unter hohen Abflüssen, die zehn bis 30 Millionen Euro Zuflüsse pro Jahr von den Sparten seien zu wenig. "Wir haben ein Finanzierungsproblem", gesteht Moser ein.