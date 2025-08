WKO-Chef Mahrer zu KI: "Projekte größer denken"

Initiativen wie die in Wien geplante AI Factory, die auch als branchenübergreifende Anlaufstelle für Unternehmen dienen soll, und den Vorstoß der EU bei Rechenzentren für die Technologie, für eines davon hat sich ebenfalls Wien beworben, begrüßt Mahrer. Die Richtung stimme, der Aufholbedarf sei aber größer, als man gemeinhin glaube. „Man muss die Projekte größer denken.“ Nur so könne sichergestellt werden, dass heimische industrielle Stärkefelder, wie etwa der Maschinen- und Anlagenbau, von der Technologie profitieren. Neben der Geschwindigkeit sei vor allem das Geld Thema. „Wenn man nach den Sternen greifen will, muss man auch tief in die Taschen greifen, um das zu ermöglichen.“ "Rennen offen" Bei der Entwicklung von Sprachmodellen und der Basisinfrastruktur seien andere Regionen Europa voraus. In der Entwicklung von Anwendungen sei aber vollkommen offen, wo sich die großen Player weltweit etablieren werden. Das heimische Stärkefeld liege in der industriellen Produktion. In Kombination mit den Einsatzmöglichkeiten Künstlicher Intelligenz habe Österreich einen echten Vorteil, sagt Mahrer: „Das Rennen ist offen.“ Er regt einen Fonds für radikale Innovationen im KI-Bereich an. Notwendig sei jedenfalls eine Summe im Milliardenbereich.

"Überschießende" Regulierung Die EU-Regulierung der Technologie hält er für überschießend. Rote Linien in grundlegenden Fragen, etwa bei Menschenrechten, seien wichtig. Es müsse aber auch Spielraum für Entwicklungen geben. Markus Roth, der neue Obmann der Sparte Information und Consulting, wünscht sich bei der Umsetzung einen Fokus auf Beratung statt Strafen. Innovation entstehe dort, wo Fehler erlaubt sind, sagt der oberösterreichische IT-Unternehmer, der seit Ende Juni der Sparte vorsteht. Eine KI-Agentur in Österreich sollte sich primär als Servicestelle verstehen. Digitale Souveränität Mit der Technologie könne Europa an digitaler Souveränität gewinnen, sagt Roth. In einer Zeit, in der sich alles extrem schnell drehe, gebe es für Europa viele Möglichkeiten. Neue Player könnten nicht nur in den USA oder Asien, sondern auch hier entstehen, meint Roth: „Wir haben in vielen Bereichen die Chance, mit neuen Produkten gut mitzuhalten.“