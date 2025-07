Wie Österreich KI nutzt: Akzeptanz steigt, Praxis ausbaufähig

So richtig angekommen sei Künstliche Intelligenz bei österreichischen Firmen noch nicht, sagt Susanne Zach , die bei EY in Österreich für das Thema zuständig ist. Laut einer aktuellen Studie des Beratungsunternehmens ist die Akzeptanz für die Technologie hierzulande aber gestiegen.

Allerdings tun sie das meist im privaten Umfeld und nicht im Büro, wie die Studie zeigt. 37 Prozent der in Österreich befragten Angestellten haben KI bereits privat verwendet, 23 Prozent beruflich und privat und 13 Prozent nutzen sie nur beruflich. 25 Prozent nutzen sie gar nicht. 2 Prozent machten zur Nutzung keine Angaben.

Vor allem im Mittelstand sei das Thema noch sehr dünn, sagt Zach. Die Technologie könne Effizienzgewinne ermöglichen und Geschäftsmodelle transformieren. Viele Unternehmen würden sich mit Initiativen aber zurückhalten.

Texterstellung bei Anwendungen vorne

Genutzt wird Künstliche Intelligenz hierzulande vorwiegend zur Texterstellung, etwa mit ChatGPT (60 Prozent). Aber auch Chatbots, etwa im Kundenservice (42 Prozent) und Sprachassistenten wie Siri oder Alexa (40 Prozent) kommen häufig zum Einsatz. Auch zur Übersetzung oder zur Foto- und Videoerstellung wird die Technologie eingesetzt.

In anderen europäischen Ländern wird KI von einem deutlich höheren Prozentsatz der Angestellten verwendet. In der Schweiz sind es etwa 85 Prozent, in Spanien und Portugal jeweils 83 Prozent. Dort ist auch die Akzeptanz mit rund 75 Prozent höher als in Österreich. Für den AI Barometer wurden europaweit 4.900 Arbeitnehmende befragt. In Österreich waren es 500. EY-KI-Expertin Zach führt die im Europavergleich geringe Akzeptanz auf die mangelnde Aufklärung im Bezug auf die Technologie zurück: Man wisse zu wenig, was damit möglich sei.