WK kontert Gewerkschaft: Lebensmittelhandel nicht Krisengewinner

Die Vertretung der Händler widerspricht der Gewerkschaft GPA-djp, dass der Lebensmittelhandel zu den Krisengewinnern in der Coronazeit zählt und kritisierte die "eindimensionale Darstellung". "Speziell dem Lebensmittelhandel sind in der Krise hohe Kosten durch die umfangreichen Schutzmaßnahmen in verschiedensten Bereichen der Unternehmen entstanden", sagte Handelsobmann Rainer Trefelik.

Außerdem seien auch im ländlichen Bereich viele Lebensmittelgeschäfte von der Krise wirtschaftlich negativ getroffen gewesen, so der Vertreter der Wirtschaftskammer am Donnerstag in einer Aussendung. Die Gewerkschaft hatte am Vormittag in einer Pressekonferenz gefordert, dass jene Handelsfirmen, die in der Krise gut verdienten, ihren Beschäftigten mehr bezahlen sollen - und meinten damit vor allem den Lebensmittelhandel.