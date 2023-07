Wirtschaftswachstum in Osteuropa schwächelt

In einigen Ländern in Mittel-, Ost- und Südosteuropa (CESEE) hat sich die Wachstumsdynamik jedoch verbessert. Die westlichen Balkanländer profitierten von einer guten Tourismussaison sowie von Überweisungen und ausländischen Direktinvestitionen. Daher stieg das durchschnittliche Wachstum von 2 Prozent im vierten Quartal 2022 auf 3,2 Prozent im ersten Quartal 2023. Die Türkei wies aufgrund der deutlich größeren Kauflust im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen ein Plus auf 4 Prozent aus, nach 3,5 Prozent zuvor. In der GUS und der Ukraine verbesserte sich die Wachstumsleistung ebenfalls, was zum Teil auf die niedrigere statistische Basis, aber auch auf die schrittweise Anpassung der Volkswirtschaften Russlands, Weißrusslands und der Ukraine an Krieg und Sanktionen zurückzuführen ist. Dennoch blieb das Wirtschaftswachstum in diesen drei Ländern sowie in Moldawien im ersten Quartal negativ.

Insgesamt befanden sich im ersten Quartal 2023 neun CESEE-Länder (Estland, Litauen, Moldawien, Polen, Russland, Ukraine, Tschechische Republik, Ungarn und Weißrussland) in der Rezession - gegenüber sechs Ländern im vorangegangenen Quartal.