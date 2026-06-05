Der heimische Standort hat seine Vorzüge. In vielen Bereichen gibt es aber Nachholbedarf, sind sich die CEOs von Henkel, der Sacher-Gruppe und Eli Lilly einig.

Eine der größten Herausforderungen sei der Fachkräftemangel, sagt Sacher-Chef Matthias Winkler bei einer Diskussionsrunde anlässlich des 150-jährigen Bestehens der drei Unternehmen. „Das Anwerben von Mitarbeitern ist schwieriger als von Gästen“, berichtet Winkler. Auch Mario Haller, Chef des Pharmakonzerns Eli Lilly Österreich spricht von einem „großen internationalen Wettbewerb um Arbeitskräfte“.

Henkel-Chefin: "Wien ist attraktiv für Arbeitskräfte aus Osteuropa"

Henkel-Österreich-Chefin Birgit Rechberger-Krammer hat kaum Probleme, Fachkräfte zu finden, wie sie sagt. „Wien ist lebenswert und attraktiv für Arbeitskräfte – vor allem aus Osteuropa.“ Neben dem Verhältnis zu den Mitarbeitenden sei auch die Beziehung zwischen Produzenten und Händlern in Österreich „insgesamt ein konstruktives Miteinander“. „In anderen Ländern – etwa in Frankreich – gibt es faktisch kein Miteinander von Industrie und Handel. Und das, obwohl wir grundsätzlich dieselben Ziele verfolgen.“

Belastend sei am heimischen Standort der hohe Industriestrompreis. Wegen diesem sei man vor allem gegenüber Produzenten aus den USA klar im Nachteil. „Europa ist teuer, deshalb wird der Export vom hier in den Mittleren Osten oder die Türkei immer uninteressanter“, sagt die Henkel-Chefin. Wegen der hohen Lohnkosten stellt das Unternehmen mittlerweile nur noch wenig arbeitsintensive Produkte in Österreich her. „Wir haben in den vergangenen Jahren auch viel automatisiert“, sagt die Henkel-Chefin.