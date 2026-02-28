Wirtschaftsstandort: Aufbruch mit Fragezeichen

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Über den österreichischen Entwickler Peter Steinberger wurde in den vergangenen Wochen viel geschrieben. Mit seinem KI-Agenten OpenClaw, der selbstständig Aufgaben erledigen und etwa Reisen buchen oder Kalender verwalten kann, sorgte der Oberösterreicher nicht nur in der Fachwelt für Aufsehen. Schließlich nahm er ein Jobangebot beim ChatGPT-Macher OpenAI in den USA an. Dass er Österreich jetzt den Rücken kehrt und seine Ideen im Silicon Valley verwirklichen will, gilt in der Branche als Wermutstropfen. Steinberger ist aber auch Teil einer neuen Generation von Gründern, die mithilfe von Künstlicher Intelligenz sehr weit kommen, sagt Hannah Wundsam vom Thinktank Austrian Startups. Denn der Code für den KI-Agenten des Programmierers wurde selbst weitgehend von KI geschrieben. "Es findet gerade ein Umbruch statt" Durch die neuen technologischen Möglichkeiten durch Künstliche Intelligenz könnten junge Firmen schneller die ersten Schritte setzen, Prozesse beschleunigen und eine Zeit lang ohne große Finanzierungsrunden auskommen. Start-ups seien die Ersten, die neuen Technologien nicht nur bauen, sondern sie auch nutzen, sagt Wundsam: „Es findet gerade ein Umbruch statt, in dem sehr viele Chancen liegen.“

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Austrian Startups Hannah Wundsam, Geschäftsführerin des Thinktanks Austrian Startups.

Viele Start-ups könnten ihre Entwicklungen heute auch ohne hohe Summen zur Marktreife bringen, sagt Wundsam. Um aber im internationalen Wettbewerb bestehen zu können, brauche es dann aber doch Geld. Schwerpunktsetzung Szenenwechsel. Im imperialen Ambiente des Apothekertrakts im Schloss Schönbrunn lud Mitte Februar die österreichische Bundesregierung zur Investorenkonferenz „Meet Austria“. Vertreten waren dort viele Unternehmen, die bisher eher unter dem Radar der österreichischen Politik stattfanden. Mit der im Jänner verabschiedeten Industriestrategie rücken sie aber ins Blickfeld. Die Strategie definiert neun Schlüsseltechnologien, die von Künstlicher Intelligenz über Chips, Halbleitern und Robotik über Quantencomputer, Energie- und Umwelt-, Weltraum- und Luftfahrttechnologien bis hin zu den Life Sciences reichen. Das Innsbrucker Quantenunternehmen AQT (Alpine Quantum Technologies), das an Quantencomputern arbeitet, und ParityQC, das Betriebssysteme für Quantenrechner entwirft, waren in Schönbrunn ebenso vertreten wie zerothird, das abhörsichere Kommunikationslösungen entwickelt und zuletzt auch eine große österreichische Bank als Kundin gewinnen konnte, oder der Cloud-Softwareanbieter Fabasoft. Das Grazer Start-up Easelink präsentierte Ladematten für Elektroautos, das Wiener Unternehmen TTTech zeigte Lösungen für autonomes Fahren und für die Luft- und Raumfahrt. Werner Wutscher, Business Angel und Mitglied des österreichischen Start-up-Rates, begrüßt die Schwerpunktsetzung. Mit der Gießkanne herumzulaufen und alles zu fördern, sei für ein kleines Land fatal: „Alles, was zu einer Fokussierung führt, ist positiv“, sagt er.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Luiza Puiu / Luiza Puiu Der Business Angel Werner Wutscher ist Mitglied des österreichischen Start-up-Rates.

Österreich sei bisher vor allem bei inkrementellen Innovationen gut unterwegs gewesen, also bei solchen, die bestehende Strukturen verbessert haben. Jetzt bemühe man sich auch, disruptive Technologien zu forcieren, die zu neuen Geschäftsmodellen führen können. Es gehe darum, Technologien zu fördern, die in Zukunft bedeutsam seien, sagt Wutscher. Damit könnte das Wegbrechen früherer Innovationsmotoren, etwa im Automotive- oder Pharma-Bereich, kompensiert und Wettbewerbsnachteile gegenüber anderen Ländern wettgemacht werden.