Übernimmt KI die Weltherrschaft? "Nicht auszuschließen"

Der Österreicher Peter Steinberger, der mit seinem KI-Agenten OpenClaw in den letzten Wochen international für Furore gesorgt hat, wechselt zur US-amerikanischen ChatGPT-Mutter OpenAI. Am Montagabend war Steinberger zu Gast bei Armin Wolf in der ZiB2. Er stellte sein System OpenClaw vor und erklärte, warum es mehr kann als ChatGPT. Steinberger: OpenClaw kann "alles machen, was ich machen kann" Während ChatGPT vor allem Texte generiere, gehe OpenClaw deutlich weiter. "Mit meinem Agenten kann ich was reinschreiben, es kann aber auch richtig Dinge auf meinem Computer machen." Der Agent könne Dateien lesen, E-Mails versenden oder im Browser klicken. "Eigentlich kann man sich das vorstellen, wie so eine Entity, die statt mir am Computer sitzt und die Tastatur und die Maus bewegen kann und eigentlich alles machen kann, was ich machen kann."

OpenClaw: Neues KI-Tool erledigt Aufgaben selbstständig

Auch komplexe Aufgaben seien möglich. "OpenClaw kann wirklich von A bis Z das ganze Programm durchmachen", sagte Steinberger auf die Frage, ob sich damit eine komplette Paris-Reise buchen lasse – inklusive Bezahlung. Der Mensch bleibt verantwortlich Trotz der Autonomie bleibe der Mensch verantwortlich. "Wenn ich einen Agenten laufen lasse, bin ich auch dafür verantwortlich, was der Agent macht." Nutze der Agent eine Kreditkarte, bleibe es die eigene. Ohne ausdrücklichen Auftrag handle das System nicht: "Wenn ich jetzt dem Agenten nicht sage, bitte buche ein Hotel, dann bucht er kein Hotel."