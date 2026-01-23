Wien will KI-Metropole werden und errichtet Zentrum in Neu Marx

2024 war es wie ein Paukenschlag in der Welt der Wissenschaft. Wien erhielt den Zuschlag von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und der Boehringer-Ingelheim-Stiftung für ein Institut für Künstliche Intelligenz und Biomedizin. Die Stiftung fördert die Gründung und den Betrieb mit 150 Millionen Euro in den ersten zwölf Jahren, die größte private Forschungsförderung, die es in Österreich je gab. Das „Aithyra“ genannte Institut ist aber nur der Anfang, wie die rot-pinke Stadtregierung heute bekannt gab. In Neu Marx soll auf 14.000 m² das „Life Science Center Vienna“ von der Wirtschaftsagentur Wien errichtet werden - mit dem Fokus auf Innovation und KI. Besonders im Fokus stehen soll dabei die Gesundheit der Menschen.

Erster Schlüsselmieter ist darum eben „Aithyra“ selbst. Dort setzt man auf KI-gestützte Forschungsansätze, mit dem Ziel, Erkrankungen besser zu verstehen, schnellere und zuverlässigere Diagnosen zu ermöglichen und neue Therapien voranzutreiben; vor allem auch für bisher unheilbare Krankheiten, unter anderem Krebs. Das Institut wird 7.000 Quadratmeter und damit 50 Prozent der Fläche belegen und soll 2029 dort einziehen. Die Stadt Wien gab bekannt, dass sie „Aithyra“ unterstützen werde, indem sie ein Drittel der Miete unternimmt. Motto: "Starke Wirtschaft. Stakes Wien" Das „Life Science Center Vienna“ soll damit das große Leuchtturmprojekt der aktuellen Regierungsperiode sein. Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) hat gemeinsam mit den Vizebürgermeisterinnen Bettina Emmerling (Neos) und Kathrin Gaál sowie Wirtschaftsstadträtin Barbara Novak (beide SPÖ) die Parole für die kommenden Jahre ausgegeben: „Starke Wirtschaft. Starkes Wien.“

SPÖ und Neos versuchen also den selbst auferlegten Namen „Aufschwungskoalition“ auch mit Leben zu erfüllen. Mit dem neuen „Life Science Center Vienna“ will man im Wettbewerb um Talente, Innovation und Investitionen führend werden und sich als Life-Science- und KI-Metropole Europas etablieren, wie es hieß.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Stadt Wien/Christian Jobst Visualisierung des geplanten Life Science Center Vienna in Neu Marx mit moderner Glasfassade und begrüntem Außenbereich.

Die Fokussierung auf diese Branche erklärt sich durch die Zahlen. Der Life-Sciences-Sektor wächst seit Jahren. Der Jahresumsatz stieg zuletzt um 22 Prozent auf rund 22,7 Milliarden Euro. Mehr als 49.000 Beschäftigte arbeiten in Wien im Life-Science-Sektor. Arbeitsplätze in der Baubranche Das nun angekündigte Projekt stärke „nicht nur den Forschungs- und Innovationsstandort Neu Marx, sondern schafft nachhaltige Wertschöpfung und sichert Arbeitsplätze – von der Bauwirtschaft bis hin zu hochqualifizierten Jobs in Forschung, Technologie und künstlicher Intelligenz“, sagt Novak.

Allein durch die Bautätigkeit sollen rund 1.000 Arbeitsplätze in der Baubranche gesichert werden. In das Projekt investiert die Stadt Wien rund 170 Millionen Euro. Alle Infos zum Projekt: www.lifesciencecentervienna.at Zwei neue Stadtentwicklungsgebiete Angekündigt wurden auch zwei neue Stadtentwicklungsgebiete, deren Entwicklung heuer starten soll: Ein Gebiet in Simmering (Gasometer-Vorfeld) sowie in der Donaustadt (Wagramer Straße). Hier sollen 650 zusätzliche geförderte Wohnungen geschaffen werden. Geplant sind gemeinsame Konzepte über mehrere Baugründe hinweg, mit Schwerpunkten wie Wohnmodelle für Alleinerziehende oder generationenübergreifendes Wohnen.