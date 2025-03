Stadtentwicklungsplan für Wien: Spagat zwischen Grün und Wohnbau

Die Ausgangslage liegt dabei auf der Hand. Die Stadt wird in den kommenden Jahren weiter wachsen, für 2040 sind mehr als 2,2 Millionen Einwohner prognostiziert. „Gleichzeitig müssen wir aufgrund unserer geografischen Lage davon ausgehen, dass es in Wien immer heißer werden wird“, erklärte Ludwig.

Der Ort sei perfekt gewählt, sagte Selma Arapović , Planungssprecherin der Wiener Neos, bei der Präsentation des Stadtentwicklungsplans 2035. Diese fand im Juwel im 15. Stock des Media Towers statt – mit Rundumblick auf die Stadt. Zu sehen sind Wohnbauten, die Donau, Geschäfte, Straßen und Grünraum. „All das, was Stadtentwicklung ausmacht“, so Arapović.

Schutz von Grünflächen

Trotz des Bedarfs an Wohnungen und Arbeitsplätzen lege man darum auch fest, dass der Grünraumanteil in Wien von mindestens 50 Prozent erhalten bleiben muss, so Sima. Grünflächen, die bisher nicht als Verbauungsgebiet vorgesehen waren, werden auch „künftig nicht angepatzt“.

Im Plan werden zudem keine neuen größeren Entwicklungsgebiete ausgewiesen, derzeit gäbe es laut Madreiter ausreichend davon, etwa in der Seestadt, in Rothneusiedl oder am Nordwestbahnhof. Für ein Plus von rund 200.000 Menschen in der Stadt sei man gut aufgestellt, auch zusätzliche 50.000 könnte man berücksichtigen. Erst bei einer weiteren Überschreitung seien Planungsänderungen nötig.