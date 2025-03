Nahversorger statt Touristenfalle: Neue Marktverordnung in Wien

Eine Beschreibung, die Wiener, die den Markt im Alltag nutzen, nur ein müdes Lächeln kostet. „Einheitsbrei“ , sagt Anrainerin Christin Amy Artner über das feilgebotene Sortiment. „Ramsch“ geht die Mitarbeiterin einer dort ansässigen Traditionsbäckerei einen Schritt weiter. Und tatsächlich zeigt ein Lokalaugenschein, dass der bei Touristen so beliebte Markt von Oliven-, Trockenobst- und Souvenirverkäufern dominiert wird.

Ein Umstand, der der rotpinken Stadtregierung schon länger ein Dorn im Auge ist, doch für den diese nun eine Lösung gefunden haben will: „Die Wiener Märkte erfüllen eine wichtige Aufgabe als Nahversorger mit guter Qualität und guten Preisen. Bezüglich Naschmarkt erreicht uns aber immer öfter die Kritik, dieser sei zu touristisch“, erklärt die zuständige Stadträtin Ulli Sima (SPÖ) . Man werde deshalb bei der Marktverordnung nachschärfen.

Konkret soll das so aussehen, dass auf Wiens Märkten keine Reiseandenken wie Tassen, T-Shirts, Miniaturen von Bauwerken oder Wappen angeboten werden dürfen . Den Standbetreibern will die Stadt eine dreijährige Übergangsfrist einräumen, um das Sortiment entsprechend umzustellen. Gelingt das nicht, könnten diese ihre Marktstände verlieren.

„Anti-Wasabi-Maßnahme“

Das von Sima sogenannte „Lex Naschmarkt“, das auch für die anderen 16 Wiener Märkte gilt, dort aufgrund der Produktvielfalt aber wohl kaum exekutiert werden muss, sieht noch weitere Änderungen vor. In Zukunft will die Stadt bei Superädifikaten, also privat errichteten Ständen auf Wiener Grund, beim Warenangebot mitreden, sobald diese den Betreiber wechseln. Vor der Weitergabe soll dem Marktamt künftig ein Konzept samt Geschäftsidee präsentiert werden.

„Wir wollen als Stadt aktiv beim Warenangebot auf den von der Stadt finanzierten Märkten mitreden, setzen quasi eine ‚Anti-Wasabi-Nüsse-Maßnahme‘ um und fördern das vielfältige Angebot“, so Märkte-Stadträtin Sima.