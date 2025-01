Wiener Melange: Neue Radhighways, aber auch alte Schikanen

Kopenhagen bleibt aus Wiener Sicht weiter unerreicht. Doch auf dem Weg von der Urania via Praterstraße, Praterstern, Lassallestraße, Reichsbrücke, Donauplatte und Wagramer Straße zum Kagraner Platz bekommt man ein Gefühl, was die inoffizielle Radhauptstadt Europas Alltagsradlern bietet.

Der Spuckerl-Highway: die Floridsdorfer Hauptstraße

Stolze 800 Meter ist er lang, der neue, zugegeben breite Radweg von der Jedleseer Straße bis zum Amtshaus am Spitz. Wer bei Highway an die Route 66 (3.940 km lang) oder an Kopenhagen denkt, wird abrupt enttäuscht.

Am Beginn der Brünnerstraße beginnt für Radfahrer auch der Highway to Hell, im Mischverkehr mit flott beschleunigenden Autofahrern müssen sie hoffen, dass sie von jenen nicht über den Haufen gefahren werden.