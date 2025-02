Grünraum und Bücher: Was die Stadt Wien Neues zu bieten hat

Am Freitagvormittag luden Planungsstadträtin Ulli Sima (SPÖ) und die Margaretner Bezirksvorsteherin Silvia Jankovic (SPÖ) zum Spatenstich für den Park, der der 2014 verstorbenen ehemaligen Nationalratspräsidentin Barbara Prammer (SPÖ) gewidmet sein wird. „Der Platz hat ein graues, unattraktives Dasein gefristet und war für die Allgemeinheit nicht zugänglich“, so Sima. Die Umgestaltung der Freifläche soll dafür nun schnell gehen: Bereits im Juni soll der Barbara-Prammer-Park eröffnet werden. 14 Bäume spenden hier künftig Schatten, Pergolen, Wasserspiele, Gräserbeete und Fahrradabstellplätze laden zum Verweilen ein. Zum Einsatz kommt auch ein heller, versickerungsfähiger Belag.

Nur einen Bezirk weiter, in Favoriten, wurde am Freitag ein weiteres Projekt präsentiert. Im Gegensatz zum Park ist es aber schon fertig, auch wenn daran deutlich länger gebaut wurde. Die Rede ist von der nun eröffneten Bücherei „Neues Landgut“. Mit über 900 Quadratmetern ist sie die drittgrößte Bücherei der Stadt – nach der Hauptbücherei am Urban-Loritz-Platz und der Bücherei Philadelphiabrücke.

Zwei Bestände in einem

Ganze 43.000 Medien, von Büchern über DVDs bis hin zu Tonträgern können in der neuen Bibliothek ausgeliehen werden. Neu angeschafft werden musste davon aber nicht alles: Für das Angebot in der Zweigstelle „Neues Landgut“ wurden zwei Bestände zusammengelegt. Jene der Standorte in der Hasengasse und in der Laxenburger Straße, die nun aufgelassen wurden.