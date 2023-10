Wirtschaftsnobelpreis geht an Gender-Pay-Gap-Forscherin

Sie habe unter anderem gezeigt, dass die Beschäftigung von Frauen am US-Arbeitsmarkt nicht automatisch mit wirtschaftlichem Aufschwung mit gestiegen ist. Auch seien Frauenlöhne nicht kontinuierlich gestiegen. Für ihre Untersuchungen habe sie den Arbeitsmarkt über 200 Jahre berücksichtigt, hieß es in der Begründung.

➤ Nobelpreis made in Austria: "Stolz auf fantastische Forscherpersönlichkeit"

Wirtschaftshistorischer Blick

Bekannt ist Goldin für ihr Standardwerk "Career and Family". Darin zeichnet sie wie von der Akademie erwähnt über einen Zeitraum von 200 Jahren die Geschichte von Männern und Frauen am US-Arbeitsmarkt nach und analysiert, warum Frauen immer noch weniger verdienen als Männer und seltener Karriere machen.

Ulrike Famira-Mühlberger vom Wifo sieht die Auszeichnung als "sehr gute Entscheidung und Anerkennung von Ökonominnen im Bereich der Volkswirtschaft". Goldin habe einen wirtschaftshistorischen Blick, so Famira-Mühlberger zur APA.

Überstunden und Wochenendarbeit zementiert Ungleichheit

Als einen Punkt hob die Wifo-Forscherin die Erkenntnis Goldins hervor, dass die besonders gute Bezahlung von jenen Jobs, die mit vielen Überstunden und Wochenendarbeit verbunden sind, die Ungleichheit zwischen Männern und Frauen - die immer noch die Familie managen müssen - zementiere. Auch wenn sie an US-Zahlen erforscht wurden, gelten die Ergebnisse "zum allergrößten Teil" auch für Österreich, sagt Famira-Mühlberger. Man könne sogar sagen, dass die von Goldin erforschten Themen in Österreich "noch drastischer" seien als in den USA, weil der Einkommensunterschied zwischen Männern und Frauen größer, Teilzeit unter Frauen weiter verbreitet seien.