Drei US-Amerikaner teilen sich diesjährigen Wirtschaftsnobelpreis

50 Jahre nach der Verleihung des Wirtschaftsnobelpreises an den bisher einzigen Österreicher, Friedrich August von Hayek (1899–1992), wurden am Montag erneut US-Forscher mit dem begehrten Preis ausgezeichnet. Amerikaner führen die Liste mit weitem Abstand an. Die Königlich Schwedische Akademie der Wissenschaften verlieh den Preis am an Daron Acemoglu, Simon Johnson und James A. Robinson, „für Studien darüber, wie Institutionen entstehen und sich auf den Wohlstand auswirken“. Die 20 Prozent reichsten Länder seien etwa 30 Mal reicher als die ärmsten 20 Prozent. Die Forscher hätten Erklärungen aufgezeigt, warum dies der Fall sei.

Daron Acemoglu ist Professor für Wirtschaftswissenschaften am renommierten Massachussetts Institute of Technology (MIT). Der in Istanbul geborene Ökonom gehört zu den zehn meist zitierten Wirtschaftswissenschaftlern und ist bereits Träger der John-Bates-Clark-Medaille, die als Vorstufe zum Nobelpreis gilt.

James A. Robinson ist Politik- und Wirtschaftswissenschaftler und Professor an der Harvard University. Er gilt als der weltweit führende Experte für Entwicklungshilfe in Lateinamerika und Afrika. Er arbeitete in Botswana, Mauritius, Sierra Leone und Südafrika. Gemeinsam mit Acemoglu hat er den Wirtschaftsbestseller "Warum Nationen scheitern: Die Ursprünge von Macht, Wohlstand und Armut" verfasst. Der dritte Preisträger - Simon Johnson - war Chefökonom beim Internationalen Währungsfonds. Gemeinsam mit Acemoglu hat der in Großbritannien geborene Ökonom das Buch "Macht und Fortschritt: Unser 1000-jähriges Ringen um Technologie und Wohlstand" verfasst.



Im vergangenen Jahr war die US-Volkswirtin Claudia Goldin für ihre Forschung zur Rolle von Frauen auf dem Arbeitsmarkt ausgezeichnet worden. Der Nobelpreis im Fach Wirtschaftswissenschaften wird erst seit 1969 verliehen. Er wird von der schwedischen Notenbank gestiftet. Sie trägt mit dem Preis der wachsenden Bedeutung wirtschaftlicher Fragen Rechnung.

Der korrekt "Alfred-Nobel-Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften" genannte Preis wird zu den Nobelpreisen gezählt, obwohl er nicht auf das Testament des Dynamit-Erfinders und Preisstifters Alfred Nobel zurückgeht, sondern von der Schwedischen Reichsbank gestiftet wurde. Wobei die Preisträger das gleiche Preisgeld erhalten wie die "echten" Nobelpreise, das sind pro Kategorie 11 Mio. schwedische Kronen (970.000 Euro).