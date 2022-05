Wirtschaftsministerium: Wer folgt Margarete Schramböck?

Ebenso das Büro von Niederösterreichs Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf, der schon mehrmals für Ministerämter genannt wurde und so auch jetzt wieder.

Ein Energieminister?

Es gibt aber auch noch eine zweite Variante. Es ist Krieg in Europa und daraus resultiert eine gewaltige Energiekrise. In dieser Variante würde auf alle Fälle der Bereich Rohstoff (und auch Telekommunikation) ins Wirtschaftsministerium kommen.

Im Wirtschaftsministerium wird nun jemand gebraucht, der sich auf die Suche nach Alternativen zum russischen Gas machen muss, wird in ÖVP-Kreisen betont.

Also ein wirtschaftspolitisches Schwergewicht. Eine Person also, die sowohl Wirtschaft als auch Politik kann.

Hier fiel gestern der Name Michael Strugl, Verbund-Chef und ehemaliger Spitzenpolitiker in Oberösterreich. Strugl hat freilich eine Rückkehr in die Politik immer wieder ausgeschlossen.