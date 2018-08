Wirtschaftsliberale als Nationalbank-Vizepräsidentin

Wenn Barbara Kolm mit Wirtschaftswissenschaftern in Osteuropa auf Roadshow ist, sind die Hörsäle gerammelt voll. In den USA ist das von Kolm geleitete Hayek-Institut eine Riesennummer, ist zu hören. In Österreich spielen der österreichische Ökonom Friedrich August von Hayek (verstorben 1992) und das nach ihm benannte Institut keine große Rolle. Jetzt wird aber doch zumindest der Bekanntheitsgrad des Instituts spürbar zunehmen: Instituts-Leiterin Barbara Kolm ist am Dienstag vom Ministerrat zur neuen Vize-Präsidentin des Generalrates der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) ernannt worden. Sie löst in dieser Funktion per Anfang September Max Kothbauer (SPÖ) ab. Kolm selbst zieht für die FPÖ in den Generalrat der OeNB ein. OeNB-Präsident wird übrigens Wirtschaftskammer-Boss Harald Mahrer.