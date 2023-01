Wirtschaftskammer lud zu Langlaufevent in Moskau

„Netzwerktreffen mit österreichischer Business Community“. So lautete die Einladung der Wirtschaftskammer Österreich. So weit wenig ungewöhnlich. Wenn da nicht der Veranstaltungsort in Zeiten wie diesen ungewöhnlich wäre. Nämlich Moskau.

Konkret lud das Außenwirtschaftscenter Moskau „herzlich zu einem sportlichen Austrian Business Circle in Moskau ein, dieses Mal mit Ski-Langlauf im Kultur-, Sport und Erholungspark Odintsovo. Alle österreichischen Firmen mit eigener Präsenz oder geschäftlichem Interesse sowie deren lokale Partnerunternehmen sind herzlich willkommen! Ab 16.00 Uhr gibt es die Möglichkeit im Fischer Store kostenlos Langlaufausrüstung auszuleihen, ab 17.00 Uhr bieten Trainer eine praktische Einführung mit anschließender freier Benutzung der beleuchteten Loipen durch den verschneiten Wald. Ab 19.30 Uhr gibt es im bzw. vor dem Café Bobro Poshalovat eine Begrüßung aller Teilnehmenden durch die Veranstalter.“ Die Teilnahme sei kostenlos, Anmeldeschluss sei der 27. Jänner.

Gelöscht

Inzwischen ist das Event von der WKO-Webseite gelöscht worden. Die Kammer gibt sich in einer Stellungnahme dem KURIER gegenüber zerknirscht. „Die WKÖ verurteilt den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Dennoch gibt es nach wie vor österreichische Unternehmen, die in Russland tätig sind. Für diese werden im Rahmen der Mitgliederbetreuung nach wie vor Zielgruppenveranstaltungen organisiert. Im Fall der aktuellen Veranstaltung entschuldigen wir uns für das unglücklich gewählte Setting.“ Eine Informationsveranstaltung hätte nicht mit einem Sportevent verknüpft werden dürfen. Daher sei die Veranstaltung nun abgesagt worden, wie die WKO auf Nachfrage mitteilte.

Fast ein Jahr nach Beginn der russischen Ukraine-Invasion sind laut Recherchen der Kyiv School of Economics (KSE) zwei Drittel der zuvor bereits präsenten Unternehmen aus Österreich weiterhin in Russland aktiv. Von 64 genannten Firmen hätten seit dem 24. Februar lediglich drei den russischen Markt verlassen, neun einen Ausstieg ankündigt, 42 wollten bleiben. Heimische Betriebe sind Russland gegenüber somit deutlich loyaler als Unternehmen aus anderen Ländern.