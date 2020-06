Wirtschaft wächst wieder, aber zäh

Damit meint der Experte die Krise in den Euro-Schuldenstaaten, die auch die Aktienbörsen stark belastet. Unter den großen EU-Staaten brach Italiens Wirtschaftswachstum im vergangenen Quartal mit 0,8 Prozent zum Vorquartal am stärksten ein, gefolgt von Spanien mit minus 0,3 Prozent. In Griechenland betrug das Minus im Jahresvergleich 6,2 Prozent.

Unterschiedlicher ist das Bild, was Österreichs Nachbarstaaten betrifft. Während Tschechien und Ungarn ein Minus von 1,0 bzw, 1,3 Prozent zum Vorquartal verzeichnen, präsentiert sich Deutschland mit plus 0,5 Prozent sehr stark. Wachstumstreiber ist wie in Österreich der Export. "Dieser starke Anstieg der deutschen Wirtschaftsleistung ist ohne Zweifel sehr beeindruckend", sagt UniCredit-Volkswirt Andreas Rees. "Dank der deutschen Zahlen wird auch der Rückgang in der gesamten Eurozone abgemildert", ergänzt Dekabank-Chefvolkswirt Ulrich Kater. Das BIP im Euroraum zeigte sich mit 0,0 Prozent unverändert. Zu Jahresende 2011 gab es noch einen Rückgang von 0,3 Prozent.

Die Prognose für Österreich von plus 0,4 Prozent für das Gesamtjahr will Scheibl­ecker nicht nach oben korrigieren. "Bei einer Eskalation der Griechenlandkrise könnte dies das maximale Wachstum sein."

Auch eine Umfrage der Creditreform unter 1700 Mittelstandsbetrieben zeigt, dass sich die Stimmung zwar gegenüber Herbst verbessert hat. Doch für die nahe Zukunft rechnet nur noch ein Viertel mit steigenden Aufträgen. Vor einem Jahr waren es noch 40 Prozent. Zudem sinken die Gewinne.