Wie das Kunsthistorische Museum wirtschaftet

Wie alle Wirtschaftszweige müssen sich auch Museen mit der Digitalisierung auseinandersetzen. Man wolle „kein Museums-Dino sein. Wir müssen für die nächsten Jahrzehnte denken, über Entwicklungen, die heute noch unrealistisch sind“.

Auch im digitalen Zeitalter „ist die direkte Begegnung wichtig“. Vor einem Original zu stehen ist nicht vergleichbar mit der Ansicht im Internet. Nach heutigen Maßstäben.

„Wir können jedoch nicht ausschließen, dass die Echtheit eines Erlebnisses in Zukunft anders beurteilt wird als heute. Was werden die Menschen künftig als originalen Moment erleben?“, gibt Frey zu bedenken. Ein Museum, das diesen Transformationsprozess verschlafe, „ist in 50 Jahren nicht mehr relevant“. Weshalb das KHM Partner des großen europäischen Forschungsprojektes „Future Museum“ ist.