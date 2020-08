Milliardenmarkt Anti-Aging: Start-up aus Österreich mischt mit

Das Listing in einer Parfumeriekette kann die Verkaufszahlen rasch in ganz andere Dimensionen katapultieren. Seit Februar 2020 werden die in klinischem Weiß verpackten Anti-Falten-Cremes und Haarwuchs-Mittel in den 35 größten Douglas-Filialen in Deutschland ausgerollt. Seit 1. Juli gibt’s Tomorrowlabs auch in den österreichischen und Schweizer Douglas-Standorten.

Douglas hat die exklusiven Vertriebsrechte für ganz Europa und will Tomorrowlabs groß ausrollen. Thor und Duscher fokussieren sich auf die nächsten Märkte – Asien, USA, Russland und Brasilien.

Vertrauen der Verkäuferinnen wichtig

Ganz wichtig sei die Schulung der Verkaufsmitarbeiter, was durch die Corona-Krise „schwierig wurde. Eine der wesentlichen Voraussetzungen für den Erfolg einer Marke ist das Vertrauen der Verkäuferinnen“, berichtet Toth im Gespräch mit dem KURIER. Als kleine Marke könne man nicht klotzen wie die Großen, „wir können nur durch Qualität und Wirkung überzeugen“.