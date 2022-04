Wie ein US-Start-up Österreichs Stromtankstellen-Markt aufmischen will

In Deutschland holte Volta die Cineplexx-Gruppe an Bord. Das in Hawai gegründete und in Kalifornien ansässige Start-up ging im Vorjahr in New York an die Börse, doch der Abgang von Wendel und des zweiten Gründers tut dem Kurs gar nicht gut. Einer der ersten Investoren war Hollywood-Superstar Leonardo DiCaprio, ein Fan grüner Technologien.

Volta-Konkurrent ChargePoint, ebenfalls mit Sitz in Kalifornien, ist schon in Österreich. Durch den 250 Millionen Euro teuren Kauf des Salzburger Start-up has.to.be im Vorjahr, dessen größter Gründungsinvestor Ex-OMV-Boss Gerhard Roiss war. Das Asset von has.to.be ist die Software, die europaweit mit allen Ladestationen technisch kompatibel ist.

Die OMV dagegen legte unter dem abtretenden CEO Rainer Seele bei E-Mobilität den Retourgang ein und gab 2021 ihren 40-Prozent-Anteil am heimischen Marktführer Smatrics zum Buchwert wieder an den mehrheitlich staatlichen Verbundkonzern zurück. Stattdessen kam der süddeutsche Energieversorger EnBW an Bord. Smatrics betreibt mit 250 Punkten das bisher größte Schnellladenetz in Österreich.