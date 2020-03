Aufregung bei OMV: Wo steckt der Boss?

Die Vorbildwirkung wäre alles andere als positiv. Bereits am Donnerstag, den 12. März, hatte das Außenministerium in einem außergewöhnlichen Schritt die ganze Welt zu einem Gebiet mit „hohem Sicherheitsrisiko“ für Österreicher erklärt. Und Seele könnte frühestens am 13. März in ein Flugzeug nach Irland gestiegen sein. Da musste ihm das Risiko einer solchen Reise schon bewusst gewesen sein. Sollte der OMV-Boss vor dem Ende der Corona-Beschränkungen ins Headquarter müssen, bliebe nur der Privatjet. Fragt sich, ob die OMV dann die Kosten übernehmen würde.

Es ist sehr wahrscheinlich, dass auch die OMV in den nächsten Tagen Kurzarbeit anmeldet. Noch aber ist laut Rinofner keine Entscheidung gefallen. Der Konzern beschäftigt in Österreich rund 4.000 Mitarbeiter.

Kurzarbeit?

Im Unternehmen wird allerdings die Kritik immer lauter, wie staatlich großzügig geförderte Kurzarbeit und eine Rekorddividende für die Aktionäre zusammenpassen. Der Vorstand beschloss, Aufsichtsrat und Hauptversammlung eine Erhöhung der Dividende von 1,75 auf 2 Euro je Aktie vorzuschlagen. Seele erklärte zuletzt, die „progressive Dividendenpolitik“ werde beibehalten.

Man kann es aber auch so sehen, dass sich die OMV die Kurzarbeit teils selbst bezahlt. 31,5 Prozent der Dividende von insgesamt rund 650 Millionen Euro holt sich der Finanzminister. 24,9 Prozent der Dividende fließen zum Syndikatspartner Mubadala nach Abu Dhabi. Der wie berichtet unter Kapitalknappheit leidet und daher Anteile an Borealis an die OMV verkauft.