Wirtschaft: Österreich holt Vorsprung heraus

Sozialminister Rudolf Hundstorfer wiederum hob den höchsten Beschäftigungsstand seit 1945 hervor. Bei den Arbeitslosen sei Österreich seit eineinhalb Jahren auf dem tiefsten Stand in der EU, die Jugendarbeitslosigkeit sei die zweitniedrigste. Und Fekter verwies auf das beschlossene Budget. "Wachstum und Konsolidierung der Finanzen sind kein Widerspruch. Wir haben keine Maßnahme gesetzt, die das Wachstum bremst. Das ist der österreichische Weg."

Dieser Weg hat aber auch Stolpersteine. So steigen die Kosten bei Pensionen und im Gesundheitsbereich stark an. Fekter: "Das müssen wir in den Griff kriegen." Hundstorfer appelliert an die Arbeitgeber: "Ältere Arbeitnehmer sind ein Asset und keine Belastung."

Mitterlehner wiederum mahnt Strukturreformen ein. Zudem will er die Abhängigkeit der Exporte, die ein wesentlicher Faktor für das Wachstum darstellen, von Europa weiter verringern. Nur 20 Prozent der Auslieferungen gehen in andere Märkte. "Wir müssen in die Wachstumsmärkte gehen. Da haben wir noch ungeahnte Möglichkeiten." Insbesondere die Klein- und Mittelbetriebe will er dabei unterstützen. Verstärkt sollen auch Mittel in die Forschung fließen. Kritik übte Mitterlehner an den hohen Lohnstückkosten. "Das ist problematisch."