67 Jobs in Gefahr: "kikaLeiner" lagert Teil der Logistik aus

Die beiden kikaLeiner-Logistikstandorte in St. Pölten und Vösendorf blieben im Unternehmen erhalten, hieß es. Das Möbelunternehmen beschäftigte per 1. Jänner 2024 in den 17 Möbelhäusern, den Logistikstandorten, den Restaurants und in der Zentralverwaltung 1.867 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.