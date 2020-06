Wirtschaft in gefährlichem Fahrwasser

Von vorweihnachtlichen Gaben kann keine Rede sein, eher vom Gegenteil. Die Experten vom Wirtschaftsforschungsinstitut (WIFO) und Institut für Höhere Studien (IHS) reduzierten in ihrer jüngsten Prognose die Wachstumsaussichten für die heimische Wirtschaft drastisch. Im September waren sie von einem ohnehin schon kleinen Plus von 0,8 Prozent im laufenden Jahr ausgegangen. Jetzt setzen sie das Plus gerade einmal bei 0,4 Prozent an. Von einem spürbaren Aufschwung wird auch nichts zu spüren sein. Laut WIFO wird es 2015 ein Wachstum von 0,5 Prozent, laut IHS eines von 0,8 Prozent geben.

WIFO-Chef Karl Aiginger führt verschiedene Gründe an, warum die Konjunkturprognose derart nach unten gedrückt wurde: Die Delle in der Weltwirtschaft, die geopolitischen Krisen, eine Europäische Union, die nahezu ein Jahr lang praktisch ohne Führung war. Vor allem aber gibt er der heimischen Politik die Schuld: Der ehemalige Musterschüler Österreich bezahle „die Reformmüdigkeit mit einem doppelten Malus“.