Wirtschaft in der Eurozone schrumpfte im Juli stärker als erwartet

Auch die Industrie muss zittern

Noch düsterer sieht es in der Industrie aus. Hier sank das Barometer um 0,7 auf 42,7 Punkte. Das ist der schlechteste Wert seit mehr als drei Jahren. "Das verarbeitende Gewerbe ist weiterhin die Achillesferse der Eurozone", sagte de La Rubia. "Die Hersteller haben ihre Produktion im Juli erneut in beschleunigtem Tempo zurückgefahren."

Gleichzeitig hat der Preisdruck weiter nachgelassen: Die Unternehmen hoben ihre durchschnittlichen Verkaufspreise so schwach an wie seit knapp zweieinhalb Jahren nicht mehr. In der Industrie wurden die Preise wegen der sinkenden Nachfrage so stark reduziert wie seit dem Höhepunkt der globalen Finanzkrise 2009 nicht mehr, hieß es. Bei den Dienstleistern steigen sie zwar noch immer, aber so langsam wie seit 21 Monaten nicht mehr.