Wirtschaft der Eurozone im Schneckentempo unterwegs

Österreich

Österreich

Durchschnitte sagen natürlich über das Tempo in einzelnen Ländern nichts aus. Ein paar Beispiele: In guter Verfassung präsentiert sich nach wie vor Deutschland, wo die Wirtschaft im heurigen Startquartal ein Plus von 0,8 Prozent schaffte – der beste Wert seit drei Jahren. Viel verhaltener gestaltete sich da schon das österreichische Quartalsplus von 0,3 Prozent. WIFO-Experte Marcus Scheiblecker hat allerdings ein Trostpflaster parat: „Inwird das Wachstum zunehmen. Die Wirtschaft geht doch eher aufwärts.“ Fürsehe er keine Abschwächung, anders als in Deutschland. Beim großen Handelspartner erwarten auch dortige Experten einen Rückschlag im laufenden Quartal.

In Frankreich stagnierte die Wirtschaft überraschend, in Italien ging es leicht und in den Niederlanden steil bergab. Innerhalb der EU das stärkste Wachstum im Vergleich zum Schlussquartal des Vorjahres wiesen Polen und Ungarn auf (je plus 1,1 Prozent).