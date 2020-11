Wirecard: Kerngeschäft an Santander verkauft

Das europäische Kerngeschäft des Zahlungsdienstleisters Wirecard ist nach Angaben von Insolvenzverwalter Michael Jaffe an die spanische Großbank Santander verkauft worden. Banco Santander werde die Technologieplattform in Europa sowie alle dafür notwendigen Vermögenswerte übernehmen, erklärte Jaffe am Montagabend.

Gleichzeitig werde der Großteil aller verbliebenen Wirecard-Mitarbeiter im Geschäftsbereich Acquiring & Issuing Teil des globalen Händlerservice-Teams von Santander arbeiten. Dies gelte auch für die Mehrzahl der Mitarbeiter der Wirecard Bank AG, die nach dem Verkauf geordnet heruntergefahren werden soll.