Wirecard-Insolvenz zieht weite Kreise

Vom digitalen Aushängeschild bleibt nur noch ein Scherbenhaufen übrig. Der Bilanzskandal rund um angebliche Luftgeschäfte in Höhe von 1,9 Mrd. Euro endet für den deutschen Zahlungsabwickler Wirecard in der Pleite. Am Donnerstag stellte das Unternehmen „wegen drohender Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung“ einen Insolvenzantrag beim Amtsgericht München. Eine Fortführung des Unternehmens sei nicht sichergestellt.

Noch unklar war, ob es für die Tochtergesellschaft in Österreich, die Wirecard CEE mit Sitz in Graz, einen eigenen Insolvenzantrag geben wird. Von Graz aus wird das Zentral- und Osteuropageschäft abgewickelt. Laut Firmenbuch waren dort zuletzt 130 Mitarbeiter gemeldet. Bei Wirecard in Graz war am Donnerstag niemand für eine Stellungnahme zu erreichen.

Von der Insolvenz ausgenommen ist die konzerneigene Wirecard Bank AG, bei der die gesamte Liquidität der Wirecard liegt. Das Bankgeschäft wurde von der Konzernmutter abgespalten, weshalb dieser das Geld ausging. Die Wirecard Bank soll jetzt unter die Kontrolle der Finanzaufsicht BaFin kommen.